وزير النقل: نقل مهام ومسؤوليات قطاع البريد لمنظومة النقل يدعم التكامل والترابط داخل المدن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بنقل مهام ومسؤوليات الإشراف على قطاع البريد لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن القرار يأتي داعماً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث ونموذجًا للنقل المتكامل، حيث سيسهم في دعم الترابط بين منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل المختلفة، وتعزيز التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع.

وبيّن معاليه أن القرار سيعزز من حوكمة قطاع الخدمات اللوجستية ويمكّن التكامل بين القطاعات لتحقيق التطلعات والمستهدفات، كما سيوفر بيئة محفزة تسهم في استحداث خدمات مضافة وتعزيز التنافسية وتسهيل وتوحيد الإجراءات على المستثمرين في القطاع.

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وقدم وزير النقل والخدمات اللوجستية شكره لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة على ما قدمته منظومة الاتصالات لهذا القطاع من تمكين ودعم ومبادرات فاعلة أسهمت بتطويره، مؤكدًا أهمية التكامل وتفعيل الشراكة الإستراتيجية لتحقيق التطلعات ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني ومواكبة رؤية المملكة 2030.