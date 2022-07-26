اخبار الخليج – الشيخ خالد بن شمسان آل خليفة ينال شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة برايتون بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - نال الشيخ خالد بن شمسان آل خليفة شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الثانية في إدارة الأعمال تخصص علوم مالية وتمويل من جامعة برايتون- بالمملكة المتحدة.

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