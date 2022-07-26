اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء: بناء العلاقات مع بيوت الخبرة الاختصاصية يخلق فرص استثمارية واعدة ويرتقي بالفرص التدريبية للشباب البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد رفيع المستوى من المعهد التركي للتقييس تقدمتهم السيدة ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية المعتمدةلدى مملكة البحرين، وفي بداية اللقاء رحب الوزير حميدان بالوفد مشيداً بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والتي لها الأثر الهام والإيجابي في إثراء أوجه التعاون المشترك في مجالات مختلف المجالات التنموية بما يعزز هذه العلاقات ويحقق النماء والتطور للبلدين.

وخلال اللقاء قام وزير شؤون الكهرباء والماءبالاطلاع على حزم الخدمات والتقنيات التي يقدمها المعهد التركي للتقييس Turkish Standardization Institute (TSE)، والتي تحظى بإشادة واسعة في الجمهورية التركية ولدى مختلف الشركاء من دول حول العالم، وألقى الوزير الضوء على أبرز المشاريع الحالية والمقبلة في مملكة البحرين في مجالاتتطوير خدمات الكهرباء والماء وقطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، متطرقاً الى الأهدافالمعلنة من قبل مملكة البحرين للوصول الى الحياد الصفري للكربون بحلول 2060، وما تحمل هذه الأهداف معها من فرص لتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين مملكة البحرين والدول الصديقة والمجاورة، وناقش آفاق التعاون المشترك وفرص تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين الصديقين خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات التركية للمساهمة في مشاريع الكهرباء والماء والطاقة في المملكة، بالإضافة الى إمكانيات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة للبلدين في هذه المجالات الحيوية، مشدداً على أهمية مثل هذا التعاون لخلق فرص تدريبية واعدة للشباب البحريني وتوفير فرص عمل اختصاصية وفريدة في مجالات الكهرباء والماء والطاقة.

ومن جانبهم أعرب الوفد التركي عن بالغ سرورهم للاطلاع على التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في الارتقاء بخدمات الكهرباء والماء وبقطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،وأبدوا ترحيباً واستعدادا لتوسعة آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة التي من شأنها بأن تعود على الطرفين بالمنفعة المتبادلة.