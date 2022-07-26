اخبار الخليج – محافظة العاصمة تنظم بالتعاون مع الدفاع المدني ورشة إرشادات السلامة في برك السباحة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت محافظة العاصمة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ندوة حول إرشادات السلامة العامة في برك السباحة للطلبة المشاركين في برنامج النشاط الصيفي لنادي سترة الثقافي والرياضي، حيث قدم المحاضرون مجموعة من النصائح والإرشادات اللازم اتباعها عند ارتياد برك السباحة، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال الدكتور جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة، إن تنظيم محافظة العاصمة للورشة يأتي ضمن سلسلة البرامج والمشاريع التي تقيمها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الأمن والسلامة، خاصة مع تزايد ارتياد برك السباحة في فصل الصيف، الأمر الذي يتطلب معه نشر نصائح وإرشادات الأمن والسلامة في البرك بما يسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

من جهتها، أشادت السيدة نورية العالي مديرة النشاط الصيفي لنادي سترة، بحرص محافظة العاصمة، والإدارة العامة للدفاع المدني، على تقديم الندوة التوعوية للمشاركين، بما يعكس جهودهم الرامية في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، ويبرز دورهم في تحقيق الشراكة المجتمعية.

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