اخبار الخليج – جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم اليوم معرضها التعريفي في السيتي سنتر مع إستمرار إجراءات القبول والتسجيل 

محمد بن مسعود - الدمام - تقيم جامعة البحرين للتكنولوجيا (UTB) معرضها التعريفي إستعدادً للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 وذلك في مجمع السيتي سنتر لمدة خمسة أيام متتالية إبتدءً من اليوم الاربعاء 27 وحتى الاحد 31 أغسطس الجاري، وذلك لتعريف الطلبة واولياء الامور وموظفي القطاعين العام والخاص بالجامعة وبرامجها الأكاديمية الجديدة والحالية والاعتمادات الأكاديمية والمؤسسية المحلية والدولية التي تحظى بها الجامعة، اضافة الى المنح المتنوعة التي توفرها الجامعة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.

يأتي هذا المعرض إستكمالاً للنجاح الذي حققته الجامعة من خلال اليوم المفتوح الذي نظمته في منتجع وسبا قصر العرين في الشهر الماضي والذي استقطب عدد كبير من الطلبة واولياء الأمور للتعرف على الجامعة وبرامجها الجديدة والتسجيل للفصل القادم.

هذا وصرحت الاستاذة ساره يوسف رئيسة قسم القبول بجامعة UTB بأن الفصل الاكاديمي الاول للعام الدراسي 2022-2023 سوف يبدأ في الذامن عشر من شهر سبتمبر القادم، وأضافت أن جامعة البحرين للتكنولوجيا أدخلت ابتداءً من الفصل الاول القادم 4 برامج اكاديمية جديدة هي بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات بتخصصات ثلاثة: تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تطوير التطبيقات، الشبكات والأمن السبراني، وكذلك بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية، وبكالوريوس العلوم في المالية والتمويل، والبرنامج التمهيدي الدولي المطروح بالتعاون مع NCUK، إضافة الى البرامج الحالية منها ثلاثة برامج اكاديمية توفرها كلية العلوم الإدارية والمالية وهذه البرامج هي بكالوريس العلوم في نظم المعلومات الإدارية وبكالوريس العلوم في الدراسات الدولية وماجستير إدارة الأعمال وجميعها معتمدة دولياً من المجلس الاوربي للتعليم التجاري ECBE، كما توفر كلية دراسات الحاسوب بكالوريس علوم الحاسوب، اما كلية الهندسة فهي توفر بكالوريس في هندسة المعلومات وبكالوريس العلوم في هندسة الميكاترونكس، علمًا بأن جميع برامج الجامعة الجديدة والقائمة مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين.

على الجانب الاخر قالت الاستاذة ساره بأن الجامعة اطلقت مؤخرًا حزمة من المنح الدراسية هي الاكبر في تاريخ الجامعة وذلك إستعدادًا للعام الدراسي 2022-2023 حيث تصل هذه المنح الى 50% من الرسوم الدراسية وتشمل شرائح متنوعة للطلبة أصحاب المعدلات العالية في الثانوية العامة والرياضيات، علاوة على أصحاب الهمم والأيتام وموظفي الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغرى وخريجي الجامعة الراغبين في مواصلة دراستهم في ماجستير ادارة الاعمال المقدم من الجامعة، مضيفة أن طلبة جامعة جامعة البحرين للتكنولوجيا بمملكة البحرين لا يتمتعون بتلقي تعليم معتمد دولياً فحسب وإنما دعماً متواصلاً داخل وخارج الفصول الدراسية، وذلك لضمان حصول الطلبة على تجربة اكاديمية متميزة تساعد على إعدادهم لتحمل المسؤولية في المستقبل. وبذلك فهي تتعامل مع طلبتها كشركاء في التعليم وعلى قدر كبير من تحمل المسؤولية، وتشجيعهم على المبادرة بتطوير قدراتهم التعليمية ومساعدتهم على صياغة وتصميم مستقبلهم بما يتوافق مع ما يمكن ان يصادفهم من تحولات، مضيفة بأن الجامعة تتمتع بمميزات عديدة تنفرد بها عن غيرها من الجامعات الأخرى مثل نظام الفصول الدراسية الثلاثة وبرامج معتمدة دوليًا وفصول صباحية ومسائية، علاوة على رسوم دراسية في متناول الجميع وخطط دفع مرنة، علمًا بأن التسجيل مستمرللفصل الاول من العام الاكاديمي 2022-2023 سواء بالحضور الشخصي الى مكتب القبول بمبنى الجامعة في سلماباد أو عبر منصات الجامعة الالكترونية، كما يمكنكم التفضل بزيارتنا في معرضنا في السيتي سنتر الطابق الارضي بوابة 3.