اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل سفير دولة إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال في مكتبه بمبنى الوزارة سعادة السيد إيتان نائيه سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تطويرها، كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أشاد سفير دولة إسرائيل لدى المملكة إيتان نائيه بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع سفارة دولة إسرائيل وجهودها نحو تعزيز التعاون المشترك، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة
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