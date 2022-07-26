اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن استبدال عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهِّلات بهيئة جَوْدة التعليم والتدريب

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (37) لسنة 2022 بشأن استبدال عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهِّلات بهيئة جَوْدة التعليم والتدريب، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُستبدَل السيد أحمد عبد الله عبد الرحيم، بالسيد ياسر عبد الرحيم العباسي – كعضو عن القطاع الخاص – في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهِّلات بهيئة جَوْدة التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته في اللجنة لنهاية مدة سلفه.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس إدارة هيئة جَوْدة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.