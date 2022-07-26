أمير تبوك: إعلان تصاميم مدينة “ذا لاين” يجسد الطموح الكبير والنظرة المستقبلية لولي العهد

︎

.



المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم -حفظه الله- تصاميم مدينة “ذا لاين” يأتي تجسيداً للنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسموه، وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتعزيز جودة الحياة التي تتمحور حول الإنسان ورفاهيته، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً لمفهوم المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ويحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة وتوفير بيئة صحية جاذبة.

وأشار إلى أن هذا المشروع التنموي المهم سيعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية.

وسأل سمو أمير منطقة تبوك المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

