بعد 17 عاماً على القضية.. الكشف عن قاتل سائحة ألمانية في استراليا

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أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أنها أوقفت رجلا يُشتبه في ضلوعه بجريمة قتل سائحة ألمانية، قبل 17 عاما على الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت شرطة ريتشموند في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا، إن المشتبه فيه، يبلغ من العمر (42 عاما) أوقف في ولاية غرب أستراليا، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأضافت أن 6 من عناصرها انتقلوا إلى الجانب الآخر من البلاد لإجراء هذا التوقيف، ولم توضح الشرطة التفاصيل التي قادت إلى هذا الاعتقال.

وكانت الضحية سيمون ستروبل (25 عاما) فُقدت في فبراير 2005 من داخل حديقة للمقطورات السياحية، بعد أن أمضت أمسية مع حبيبها وأصدقائها في مدينة ليسمور الصغيرة على الساحل الشرقي لأستراليا.

واكتُشفت جثتها بعد 6 أيام، مخبأة تحت سعف نخيل، في ملعب رياضي قريب.

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Source almnatiq

