تعرف على تشكيل منتخب العراق في مواجهة الأخضر الشاب

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أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي تحت 20 عامًا، تشكيل الفريق الذي سيواجه الأخضر السعودي ضمن الجولة الثانية من كأس العرب للشباب.

وجاء تشكيل الأخضر الشاب لمواجهة العراق كالآتي: “حسين رستم، عباس عكية، عبد القادر جميل، سجاد نجفي، بلند كلوري، سجاد الساعدي، أمير السعيدي، كاظم البو محمج، عبود الشافعب، علي عمر، عبد الرزاق صبيحاوي”.

ويدخل المنتخب السعودي صاحب الضيافة البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

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Source akhbaar24

