“الوزراء” يوافق على نظام استئجار الدولة للعقار.. وإشراف “النقل” على قطاع البريد والخدمات اللوجستية

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وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزعلى عدد من القرارات.

ووافق المجلس خلال الجلسة على نظام استئجار الدولة للعقار، وعلى الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، إضافة إلى موافقته على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.

كما أصدر المجلس موافقته على نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

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Source akhbaar24

