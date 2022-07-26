كأس العرب للشباب.. مصعب الجوير يقود تشكيل الأخضر أمام العراق

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أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، صالح المحمدي تشكيل الفريق الذي سيواجه العراق ضمن الجولة الثانية من كأس العرب للشباب.

وجاء تشكيل الأخضر الشاب لمواجهة موريتانيا كالآتي: “أسامة المرمش، عبد العزيز الفرج، محمد سليمان، محمد الدوسري، سالم النجدي، فيصل صبياني، عبد الملك العييري، مصعب الجوير، عبد الله العنزي ، عبد العزيز العليوة، عبد الله رديف”.

ويدخل المنتخب السعودي صاحب الضيافة البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.





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Source akhbaar24

