“الغذاء والدواء”: رصد 291 مخالفة خلال 4677 زيارة تفتيشية في شهر يونيو

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المناطق_واس

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (291) مخالفة في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك خلال (4677) زيارة تفتيشية نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال شهر يونيو من العام الحالي.

وأوضحت “الهيئة” أنها نفذت (2445) زيارة لمنشآت غذائية و (280) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و (1535) زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت (11) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب عدم سلامة المنتج، كما أوقفت خمسة خطوط إنتاج، وخالفت أربع منشآت لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافةً إلى إتلاف (8488) عبوة.

ونفّذت “الغذاء والدواء” (1.248) جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات.

وبينت أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ التي تتواجد فيها “الهيئة” بلغت خلال شهر يونيو (26.888) إرسالية لـ (99.390) منتجاً، (6.427) من تلك الإرساليات فُسحت بمعاينة و (334) إرسالية رُفضت، فيما جرى فسح (20.127) إرسالية من دون معاينة (فسح مبني على المخاطر).

وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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Source almnatiq

