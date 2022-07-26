رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو

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أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، رسميا، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع حارس جديد لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد (2022-2023) بدوري يلو.

ونشر حساب الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، حتى عام 2023.

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Source akhbaar24

