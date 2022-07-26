شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أهلي جدة يعلن تعاقده مع حارس سبورتنج لشبونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي اليوم الثلاثاء تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو قادمًا من صفوف فريق نادي سبورتينج لشبونة ليمثل صاحب الـ32 عامًا الراقي بعقد ساري حتى صيف العام 2023 في صفقة انتقل حر ليدعم صفوف الفريق بدوري يلو الموسم القادم.

أهلي جدة يتعاقد مع البرازيلي رينان ريبيرو

ونشر الحساب الرسمي لفريق نادي أهلي جدة اليوم الثلاثاء مقطع فيديو من أجل إبراز أفضل اللقطات الخاصة بحارس المرمى البرازيلي.

يُذكر أن رينان ريبيرو قد غادر فريقه السابق نادي سبورتينج لشبونة بنهاية عقده خلال شهر يونيو الماضي حيث لم يلعب أي مباراة رسمية مع فريقه البرتغالي منذ عام 2019.

اهلي جدة ينافس في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه

اهلي جدة

وينافس فريق نادي أهلي جدة في بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “ يلو ” إعتبارًا من الموسم القادم 2022-2023 للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء تعاقد الإدارة مع البرازيلي ريبيرو تحسبًا لرحيل حارس مرماه الشاب اللاعب محمد الربيعي بعد وجود أنباء بتواجده على طاولة أبرز الأندية العربية.

في الوقت الذي تكثف فيه الإدارة الأهلاوية للحصول على توقيع مجموعة من أفضل اللاعبين والإبقاء على نجوم الفريق من أجل ضمان الحصول على لقب دري يلو الموسم القادم والعودة من جديد لصفوف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبعدها العودة لمنصات التتويج.