شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أحمد موسى.. الفيفا يوقع عقوبة "قاسية" على النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة الماضية عقوبة قاسية على فريق الكرة الأول بنادي النصر وذلك وفق ما أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وسبق وأن سارعت إدارة فريق نادي النصر بالتعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بعد الفشل في الحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وقام المدرب الجديد بإقناع ثلاثة من اللاعبين العالميين وهم الكولومبي دافيد أوسبينا، الإيفواري غيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو من أجل القدوم إلى العاصمة الرياض.

فيفا يوقع "عقوبة" على النصر والسبب أحمد موسى!

احمد موسى

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر القانوني أحمد الشيخي تغريدة قال فيها أن محكمة كأس الرياضية توصلت إلى قرار رسمي فيما يخص القضية بين النصر وليستر سيتي الخاصة بإنتقال أحمد موسى لصفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018.

وجاءت عقوبة النصر على النحو التالي:-

820 ألف ريال سعودي لصالح ليستر سيتي الإنجليزي.. بسبب خوض أحمد موسى، 40 مباراة مع النصر.

1.02 مليون ريال سعودي لصالح ليستر سيتي الإنجليزي.. بسبب حصول النصر على وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

41 ألف ريال سعودي لصالح ليستر سيتي الإنجليزي.. بسبب ظهور أحمد موسى في مباراة إضافية مع النصر.

يُذكر أن احمد موسى قد إنضم لصفوف النصر خلال الفترة من 2018 حتى العام 2020 في صفقة قياسية بلغت 77 مليون ريال سعودي قادمًا من ليستر سيتي الانجليزي.