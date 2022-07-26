شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يفاضل بين نجم بنفيكا البرتغالي وأشرف بن شرقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تدرس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عدد كبير من الملفات فيما يخص عدد من أبرز اللاعبين الأجانب من أجل إختيار أحدهم للإنضمام إلى كتيبة النمور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة عكاظ في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة اتحاد جدة فتحت بالفعل بالتنسيق مع المدير الفني للفريق نونو سبريتو سانتو ملف الكثير من لاعبي وسط الملعب المهاجم أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي والبرتغالي جواو فيلبي.

اتحاد جدة يفاضل بين بن شرقي وفيلبي

وأضافت الصحيفة ان الدولي المغربي أشرف بن شرقي بلا فريق حاليًا وذلك بعد نهاية عقده مع فريقه المصري نادي الزمالك ليصبح واحد من أبرز اللاعبين على رادار اتحاد جدة تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الحالي.

على الجانب المقابل وقع فيلبي الذي لعب معارًا الموسم الماضي مع سيلتك من بنفيكا البرتغالي على عقد يبقيه مع فريقه لمدة أربعة مواسم قادمة لكنه يعد من أهم اللاعبين المطلوبين في اتحاد جدة للحصول على توقيعه.

صفقات اتحاد جدة الجديدة 2022

يُذكر أن اتحاد جدة سبق وأن قام بالكثير من الانتدابات لصفوف الفريق لعل من أبرزها الحصول على توقيع احمد محمد شراحيلي قادمًا من صفوف فريق نادي الشباب والنجم الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الزمالك السابق.

أما فيما يخص موقف الفريق من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموسم الماضي فقد انهى الاتحاد الموسم في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال المتوج باللقب.

