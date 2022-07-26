“التجارة” تستدعي 593 مجمد من نوع “KION”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 593 مجمد من نوع “KION”. وأوضحت في تغريدة على موقع “تويتر”، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت إلى التحقق من الرقم التسلسلي من خلال الرابط التالي (أضغط هنا). أخبار قد تهمك

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