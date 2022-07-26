العسومي يؤكد ضرورة احترام ثقافة المجتمعات العربية والتعاليم الدينية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد رئيس البرلمان العربي رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل العسومي ضرورة احترام ثقافة المجتمعات العربية والتعاليم الدينية في جميع القرارات والتقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددًا على أن ذلك لا يتعارض مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وأن احترام خصوصية المجتمعات بشكل عام يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس البرلمان مع نائبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف.

وشدد العسومي في بيان له على حرص البرلمان والمرصد العربي لحقوق الإنسان على خلق قنوات اتصال دائمة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

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من جانبها أوضحت الناشف أنه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة مع البرلمان العربي، تشارك بها الهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان واللجان المعنية بحقوق الإنسان في المجالس والبرلمانات العربية، لتعزيز جهود التعاون والتنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ذات الصلة.