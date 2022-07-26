محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على جهود وحدة أعمال المياه بالمنطقة خلال النصف الأول من العام 2022م، وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد الراشد، يرافقه مدير وحدة أعمال المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي.
وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية للمياه، التي أسهمت في تعزيز قطاع المياه في المملكة ومنطقة القصيم، لتحقيق رؤية المملكة 2030 لزيادة نسب التغطية لخدمات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.
واستمع سموه لشرح من المهندس الراشد الذي بين أن نسبة التغطية لشبكات المياه بالقصيم بلغت 89.7%، ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بلغت 74.2% ، وتم زراعة 1.3 مليون شجرة ضمن أعمال التشجير بوحدة أعمال المياه بالقصيم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يطّلع على أداء وحدة أعمال المياه بالمنطقة للنصف الأول من العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.