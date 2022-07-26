محمد بن مسعود - الدمام - رصدت كاميرات المراقبة في شوارع البرازيل انتشار ظاهرة دهس أصحاب الدراجات البخارية . وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل مقطع فيديو يظهر قيام قائدي المركبات بتعمد دهس أصحاب الدراجات البخارية، وهو ما أدى إلى استياء العديد من المواطنين. كما التقطت كاميرات المراقبة قيام قائد مركبة بإطلاق النار على قائد دراجة بخارية لقيامه بالاقتراب منه.

كانت هذه تفاصيل خبر دهس وإطلاق نار على الرأس .. مقطع فيديو لاعتداء قائدي المركبات في البرازيل على أصحاب الدراجات البخارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.