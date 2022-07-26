اخبار الخليج – اللجنة التنسيقية تستعرض المبادرات التطويرية لهيئة الكهرباء والماء ومقترحات تطوير الخدمات الإسكانية

محمد بن مسعود - الدمام - رأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة التنسيقية 429.

واستعرضت اللجنة التنسيقية المبادرات التطويرية لهيئة الكهرباء والماء.

وناقشت التنسيقية مقترحات تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات الإسكانية.

كما اطلعت اللجنة على عرضٍ حول إنجاز مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومقترحات لمواصلة التطوير.

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