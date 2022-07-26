اخبار الخليج – وزيرة الإسكان: تخصيص 16 موقعاً رئيسيا لمشروع حقوق تطوير الأراضي الحكومية بضاحية الرملي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬وحلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تكفل‭ ‬سرعة‭ ‬توفير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬متضمناً‭ ‬خدمات‭ ‬مساندة‭ ‬ومرافق‭ ‬عامة‭ ‬للمنتفعين‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إلى‭ ‬ضاحية‭ ‬الرملي‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬والمواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬16‭ ‬موقعاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬بالضاحية،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬3000‭ ‬شقة‭ ‬سكنية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬تصاميم‭ ‬عدد‭ ‬300‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬لتكون‭ ‬جاهزة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬الفوري‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭.‬

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وأشارت‭ ‬الرميحي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬بضاحية‭ ‬الرملي‭ ‬والتي‭ ‬تسير‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬ووفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المعد‭ ‬لبرنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬بتجهيز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المناسبة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬

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ولفتت‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضاحية‭ ‬الرملي‭ ‬تضم‭ ‬16‭ ‬موقعا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لبرنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬توسعاً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مراحله‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭.‬

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ونوهت‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬التفقدية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬ضاحية‭ ‬الرملي‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬100‭ ‬هكتار،‭ ‬ويوفر‭ ‬4261‭ ‬وحدة‭ ‬وشقق‭ ‬سكنية،‭ ‬خصص‭ ‬منها‭ ‬1261‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬على‭ ‬المنتفعين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تخطيط‭ ‬عام‭ ‬للمنطقة‭ ‬يشمل‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬موقع‭ ‬جذب‭ ‬للمواطنين‭ ‬لموقعها‭ ‬المناسب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬الرميحي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستواصل‭ ‬مسيرتها‭ ‬الإسكانية‭ ‬الناجحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مراحل‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬ودعم‭ ‬مبادرات‭ ‬تنويع‭ ‬الخيارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬