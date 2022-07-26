محمد بن مسعود - الدمام - في إطار المساهمة في مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في مملكة البحرين والذي يحظى دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وقعت أديوكيشن بلاس اتفاقية تعاون ثنائية مع مستشفى السلام.
وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية في مستشفى السلام عبر تنظيم مختلف الدورات وورش العمل العملية والتنظرية، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات الطبية الدولية والمحلية في مملكة البحرين.
ووقع الاتفاقية من جانب أديوكيشن بلاس، المدير العام د. أمين عبدالله، ومن جانب مستشفى السلام الدكتور رافيبريت سينغ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بمستشفى السلام، بحضور المدير الطبي – استشاري أمراض حديثي الولادة لمستشفى السلام دينا شكيب.
وأكد د. أمين عبدالله أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الكفاءات الطبية التي يعتمد عليها مستشفى السلام عبر مختلف الدورات وورش العمل خصوصاً أن أديوكيشن بلاس تعتبر من الشركات الرائدة في تأهيل الكوادر الطبية وتدريبها.
وأوضح أن الاتفاقية ستفتح آفاق أرحب بين الطرفين في ظل المؤتمرات والندوات التي تنظمها أديوكيشن بلاس وسيكون هناك تعاون وثيق بين الشركة والمستشفى في تواجد الكوادر الطبية في هذه المؤتمرات، مبينا إلى أن الشركة حريصة على التعاون مع مختلف المستشفيات من أجل المساهمة في ارتقاء القطاع الطبي في مملكتنا الغالية.
من جانبه، أعرب الدكتور رافيبريت سينغ عن بالغ سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستعزز من ريادة المستشفى على مستوى التدريب والتطوير وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة مع أديوكيشن بلاس، مبيناً إلى أن الاتفاقية ستسهم في ارتقاء الكوادر الطبية في المستشفى.
وأشار إلى أن المستشفى حريص على مواصلة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، موضحاً أن الاتفاقية لها مردود إيجابي كبير على الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – أديوكيشن ومستشفى السلام يوقعان اتفاقية ثنائية لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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