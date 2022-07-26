اخبار الخليج – أديوكيشن ومستشفى السلام يوقعان اتفاقية ثنائية لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يحظى‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬واهتمام‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وقعت‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭.‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬العملية‭ ‬والتنظرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬د‭. ‬أمين‭ ‬عبدالله،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬الدكتور‭ ‬رافيبريت‭ ‬سينغ‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بمستشفى‭ ‬السلام،‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬–‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬لمستشفى‭ ‬السلام‭ ‬دينا‭ ‬شكيب‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬أمين‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬وتدريبها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬والمستشفى‭ ‬في‭ ‬تواجد‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المستشفيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬رافيبريت‭ ‬سينغ‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬ريادة‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬وتنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس،‭ ‬مبيناً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لها‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭.‬