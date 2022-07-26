اخبار الخليج – الإمارات: رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80%

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات،‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬قراراً‭ ‬برفع‭ ‬نسبة‭ ‬الراتب‭ ‬الخاضع‭ ‬للتقاعد‭ ‬للمواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬إلى‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬الإجمالي‭ ‬بمبلغ‭ ‬يتجاوز‭ ‬6‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭. ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬والاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والأسري‭ ‬للعائلات‭ ‬المواطنة‭.‬

ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الإمارتية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬حيث‭ ‬يستفيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭,‬600‭ ‬موظف‭ ‬وموظفة‭ ‬إماراتيين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي،‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬عند‭ ‬دخولهم‭ ‬مرحلة‭ ‬التقاعد‭.‬

وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬حكومة‭ ‬أبوظبي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التكافؤ‭ ‬بين‭ ‬موظفي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬واستفادة‭ ‬كامل‭ ‬الشريحة‭ ‬المعنية‭ ‬بالقرار‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة،‭ ‬ستتكفل‭ ‬الحكومة‭ ‬بتغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬6‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي،‭ ‬لسداد‭ ‬فروق‭ ‬نسب‭ ‬الاقتطاع‭ ‬الشهري‭ ‬لكامل‭ ‬مدة‭ ‬الخدمة‭ ‬السابقة‭ ‬للموظفين‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬حالياً‭.‬

وأكدت‭ ‬دراسة‭ ‬تفصيلية‭ ‬رفعتها‭ ‬دائرة‭ ‬التعليم‭ ‬والمعرفة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬دائرة‭ ‬المالية‭ ‬وهيئة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وصندوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للتقاعد‭. ‬على‭ ‬أن‭ ‬الراتب‭ ‬الإجمالي‭ ‬لن‭ ‬يتأثر‭ ‬بهذا‭ ‬التعديل‭ ‬وبمقابل‭ ‬ذلك‭ ‬سيستفيد‭ ‬الموظف‭ ‬عند‭ ‬استيفائه‭ ‬شروط‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭.‬

ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬للقرار‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬للموظفين‭ ‬الحاليين‭ ‬والمتعاقدين‭ ‬الجدد،‭ ‬بل‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإماراتية‭ ‬الشابة،‭ ‬حيث‭ ‬يشجع‭ ‬القرار‭ ‬الموظفين‭ ‬الحاليين‭ ‬والمستوفين‭ ‬لشروط‭ ‬التقاعد‭ ‬للتقدّم‭ ‬بطلب‭ ‬الانتقال‭ ‬لنظام‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي،‭ ‬مما‭ ‬يُفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإماراتية‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطويره‭.‬