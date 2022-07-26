شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فياريال السابق يُتم اتفاقه لتدريب الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

توصل نادي الشباب السعودي، إلى اتفاق مع أحد مدربي الدوري الإسباني، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد.

وكان الشباب اتفق في وقت سابق مع الإسباني كيكي ستين مدرب برشلونة الإسباني السابق، قبل أن يتراجع عن قرار تعيينه.

كاييخا يتولى تدريب الشباب بالموسم الجديد

كاييخا

وأكدت تقارير سعودية، أن النادي أتم التعاقد مع الإسباني خافيير كاييخا مدرب فياريال السابق، لتولي تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.

وتابعت: "المدرب الإسباني وقع على عقد تدريب الفريق لمدة عامين، على أن يتقاضى سنويا مبلغ لا يتجاوز 2 مليون و500 ألف يورو".

وأضافت: "المدرب له باع كبير في الليجا، حيث درب على مدى خمسة أعوام عدة أندية أبرزها في فياريال حيث قضى مع الفريق ثلاثة مواسم تأهل خلالها مرتين للدوري الأوروبي قبل أن تنهى الإدارة عقده، ثم تولى تدريب ديبورتيفو ألافيس الموسم الماضي، حيث لم ينجح مع الفريق في البقاء بالليجا الإسبانية".



الشباب ينافس على ضم عسيري من الأهلي



من ناحية أخرى، دخل نادي الشباب في مفاوضات مع هيثم عسيري لاعب الأهلي، للحصول على خدماته بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى.



هيثم عسيري على أعتاب الشباب

وأكدت صحيفة "سبورت 24"، أن نادي الشباب يعد أبرز الأندية التي ترغب في التوقيع مع اللاعب، حيث عرضت التنازل عن المتبقي من قيمة صفقة علي مجرشي الذي انضم للأهلي في الموسم الماضي، من أجل إتمام الصفقة.

وتابعت: "عسيري يريد الرحيل عن الراقي بشكل رسمي ويملك العديد من العروض، خاصةً بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى".