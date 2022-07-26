شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن التعاقد مع صفقته الأجنبية الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أعلن نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، عن التعاقد مع صفقة تونسية قوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الراقي في تدعيم الفريق تحت قيادة سيبولدي المدير الفني، بصفقات قوية من أجل المنافسة في دوري الدرجة الأولى الذي يشارك به لأول مرة في تاريخه.

الأهلي يشارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى

وكان أهلي جدة هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن احتل المركز الخامس عشر بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الأهلي بيان رسمي، يعلن خلاله التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي، لمدة موسم واحد فقط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



العبدلي يدعم هجوم الأهلي في الدرجة الأولى



وجاء توقيع الأهلي مع العبدلي، من أجل تدعيم خط هجومه خاصةً أن اللاعب في مسيرته الاحترافية قدم أرقام جيدة، ولعب مع نادي نيس الفرنسي، قبل الانتقال إلى لانس، في الفترة من 2018 إلى 2020، ثم انضم إلى الترجي في 2021 لمدة 6 أشهر، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد المنستيري.

من ناحية أخرى، يواصل لاعبي الأهلي تدريباتهم في معسكر تركيا المقام حاليًا، بعد وصول البعثة السبت الماضي استعدادًا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات الأهلي الودية في معسكر تركيا

ومن المنتظر أن يكون برنامج الفريق في معسكر تركيا كالآتي:

يخوض الفريق مباراة ودية ضد الشحانية القطري يوم الخميس 28 يوليو الجاري، على أن يلتقي شباب بلوزداد الجزائري يوم الثلاثاء 2 أغسطس المقبل.

فيما يواجه الراقي نظيره الخليج يوم السبت 6 من نفس الشهر، على أن يختتم مواجهاته الودية ضد الرائد يوم الثلاثاء 9 من نفس الشهر.



قائمة الأهلي لمعسكر تركيا

وضم الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق 30 لاعبًا للدخول إلى معسكر تركيا، والتي جاءت كالآتي:

"ياسر المسيليم، محمد الربيعي، عبد الرحمن الصانبي، عبد الله عبده، علي مجرشي، عبد الرحمن الزهراني، طلال عبسي، محمد خبراني، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، هاني الصبياني، إبراهيم الزبيدي، إياد مدني، محمد المجحد، علي الأسمري، فراس الغامدي، زياد الجهني، عبد الله المقرن، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب، حسن العلي، سلطان السريحي، مناف أبو يابس، نايف بكري، ريان حامد، أحمد كساره، فرانك كوم، عمر السومة، فيليب براداريتش".