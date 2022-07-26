شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكشف تفاصيل عقد روي فيتوريا وشروط البقاء مع منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح اتحاد الكرة المصري في التعاقد أخيرا مع البرتغالي روي فيتوريا كمدير فني جديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم وذلك بعد معاناة دامت طويلا بسبب رفض العديد من المديرين الفنيين تولي المهم

الاتحاد المصري يتعاقد مع روي فيتوريا

وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لإيهاب جلال الذي لم يوفق في أول ثلاث مباريات خاضها مع الفراعنة.

وخسر جلال في قيادته للفراعنة بمباراتين وفاز في مباراة واحدة في تجربته الأولى مع منتخب مصر ليتم الإطاحة به والتعاقد مع روي فيتوريا.

تصريحات حازم إمام عن عقد فيتوريا

وكشف حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل عقد فيتوريا مع منتخب مصر.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية:"فيتوريا كان لديه معلومات عن لاعبي الأهلي والزمالك وتحديدًا محمد مجدي أفشة وأحمد سيد زيزو، كما أن المدرب البرتغالي يحب اللاعبين الشباب، وعلق على حسام عبد المجيد خاصة بسبب طول قامته، وكان يعلم أنه 192 سم".

وأكمل:"أبلغت فيتوريا إن لاعبي الدوري لم يحصلوا على راحة، وهو لديه الموقف بشكل عام من قبل التعاقد معه، كما أنه سيحتمع مع عامر حسين بعد عودته إلى القاهرة لوضع تصور للموسم المُقبل".

شرط الوصول لكأس العالم بعقد فيتوريا

وأضاف: "عاقدنا مع فيتوريا لمدة 4 سنوات لأننا نرفض مبدأ التعامل بالقطعة مع المدربين، الفكرة أن نتعاقد مع مدرب صغير السن ونعطيه فرصة استكمال المشروع، والهدف تطوير الكرة المصرية وصناعة جيل جديد، ونجري تجربة جديدة".

وأختتم قائلا: "يوجد بعض الشروط داخل العقد مثل لصعود لكأس العالم، ولكن تعاقدنا معه للعمل على فترة طويلة وبناء منتخب قوي يحقق البطولات ويصل لكأس العالم".

وكانت قد كشفت بعض المصادر داخل اتحاد الكرة عن الجهاز المساعد للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر حيث استقر فيتوريا على ضم 4 مساعدين أجانب بالإضافة إلى وجود عنصر أو اثنين مصريين داخل الجهاز.

الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر



واستقر فيتوريا على 4 أسماء وهم:

أرنالدو تيكسيرا مدرب عام لمنتخب مصر

سيرجيو بوتيلهو مدرب مساعد لمنتخب مصر

لويس ستيفس مدرب حراس المرمى

والتر دياس محلل أداء ومخطط أحمال