محمد بن مسعود - الدمام - تخطى سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية حاجز الـ 5 جنيهات.
وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والبنك المركزي المصري عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الريال يتخطى حاجز الـ 5 جنيهات مصرية للمرة الأولي منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.