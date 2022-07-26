عاجل .. الريال يتخطى حاجز الـ 5 جنيهات مصرية للمرة الأولي منذ سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - تخطى سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية حاجز الـ 5 جنيهات.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والبنك المركزي المصري عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.