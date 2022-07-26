أمانة جدة ترصد 3.183 مخالفة مباني خلال يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت الجهود الرقابية لأمانة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال يونيو من العام الحالي 2022م عن رصد (3,183 ) مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك ضمن جهود الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال شهر يونيو تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار (2,070 ) مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي، وإتـلاف الأرصـفة وأعمدة الإنارة والممتلكات والمرافق، فضلا عن رصد مخالفات تسربات مياه الصـرف الصـحي من المساكن في الشوارع.

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وثمنت أمانة جدة المساهمة الفعالة من السكان والزائرين في تحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عن عناصر التشوه البصري وذلك بتصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”. أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 لمعالجتها.