«الحبوب» تصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 40.179.165 ريالاً، لصافي كمية 24.290 طناً، وذلك لـ70 مزارعاً.

يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 410.379 طناً لـ1527 مزارعاً.