سمو محافظ الأحساء يتفقد مركز الغويبة

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المناطق_واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس مركز الغويبة التابع للمحافظة، حيث كان في استقباله الشيخ فيصل بن شريم ورئيس المركز لاهوم بن محمد بن شريم وأهالي الغويبة.

وأكد سموه أن مثل هذه الزيارات التفقدية لكافة المراكز التابعة للمحافظة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات الأهالي عن قرب والعمل على معالجتها.

بدوره قدم الشيخ بن شريم ورئيس المركز وأهالي الغويبة شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه واهتمامه في مراكز المحافظة، متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح.

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Source almnatiq

