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المناطق_واس
باشرت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال الأسبوع المنصرم، 182 بلاغاً لحالات إسعافية طارئة، والتعامل معها بنجاح.
وأوضح الفرع أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية، تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة, بالإضافة إلى أن الفرع نفذ ثلاث مبادرات تطوعية ضمن نشاطات الفرع التطوعية بمشاركة 23 متطوعاً شملت محاضرات توعوية, وتوديع حجاج بيت الله الحرام من منفذ الوديعة، ودعم اعمال إدارة التطوع.
ودعا الفرع الجميع إلى التعاون للإسهام في إنقاذ مصابي الحوادث والمرضى من خلال الاتصال على الرقم الموحد لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الداعم لـ9 لغات بخاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط مع شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “الهلال الأحمر” بالحدود الشمالية يتلقى 146 بلاغًا خلال الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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