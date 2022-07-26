اختير من بين ألفي مقترح.. قصة تسمية “نيوم” من البداية للنهاية

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تتواصل الأعمال في مشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في عام 2017، ولعل آخر الجهود التي تحققت في إثراء هذا المشروع ما أعلنه ولي العهد يوم أمس (الإثنين)، من الكشف عن التصاميم الجديدة لمدينة “ذا لاين“.

ولم يكن اسم المشروع مجرد اسم اختير بسهولة بل جاء بعد مراحل شهدت طرح ألفي مقترح لتسمية المشروع، اختير منها 150 اسمًا، وفيما يلي نبذة سريعة عن قصة تسمية المشروع بـ”نيوم”:-

اجتماعات ولي العهد

بدأت رحلة البحث عن اسم المشروع منذ الاجتماعات التي عقدها ولي العهد من أجل وضع قواعد للمشروع، وشهدت تلك الاجتماعات مناقشة أعضاء المجلس التأسيسي للمشروع، وأهل الخبرة والاختصاص حول تسمية المشروع ذي التوجه العالمي.

ورأى ولي العهد أنه يجب أن يكون الاسم معبراً عن البعد الثقافي والحضاري لعالمية المشروع، وتم تداول مجموعة من النقاشات الثرية والمتعددة حول أهمية مدلولات المسمى ومواءمته الهوية العالمية والبعد الإنساني والطموح الكبير.

وضع القواعد

وضع فريق من المجلس التأسيسي معايير ومواصفات واشتراطات واضحة لطريقة الاختيار والمفاضلة بين الأسماء التي بلغ عددها في البداية 2000 اسم، اختير منها بعد ذلك 150 اسما فقط، وفي المراحل التالية تمت المفاضلة بين الأسماء إلى أن تم الاستقرار على 5 أسماء فقط.

مناقشات واقتراحات

اقترح بعض أعضاء المجلس التأسيسي للمشروع أن يتم طرح اسم ولي العهد بشكل مباشر أو دمج اسمه مع اسم المشروع، وأسفرت تلك المقترحات عن الاستقرار على اسمين هما “NEOVIA MBS” و “NBMS”، ولاقت هذه النتيجة أراء متباينة ما بين مؤيد ومعارض.

ورأى بعض أعضاء المجلس أن ولي العهد يقود مشاريع وطنية أخرى ذات أهمية كبرى، وأن رئاسته المجلس كافية لإيصال رسالة للعالم أنه المؤسس القائد والمحرك الأساسي للمشروع.

واتفق الأعضاء على أن يتم التركيز على الفكرة الأساسية لولي العهد بأن يكون اسم المشروع لا شرقياً ولا غربياً، وأيضاً غير مُنتمٍ إلى لغة محددة أو ثقافة وحضارة معينة.

نهاية الرحلة

في المراحل النهائية من رحلة البحث عن اسم يليق بالمشروع تم اختيار كلمات تمثل قطاعات المشروع وركائزه الأساسية، وتبع ذلك اختيار الأحرف الأولى من تلك الكلمات ودمجها للحصول على اسم يحافظ على هوية المشروع، ونتج عن ذلك مسمى “NEO MSTACBEL”، وهي ترمز للأحرف الأولى لقطاعات المشروع الرئيسية مثل”Media, Sport, Technology, Energy”.

واختصرت كلمة “MSTACEEL” إلى حرف “M” حيث يرمز لكلمتين، فهو الحرف الأول من كلمة “مستقبل” باللغة العربية، وأيضا الحرف الأول من اسم الأمير “محمد بن سلمان”، وفي النهاية تم دمج حرف “M” مع كلمة “NEO” والتي تعني “جديد” بالإغريقية ليصبح الاسم النهائي هو “NEOM”.



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Source akhbaar24

