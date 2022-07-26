لمستخدمي “آيفون” .. تنبيه عاجل من شركة “آبل”

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نصحت آبل مستخدمي “آيفون” بتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، iOS 15.6، لأنه يتضمن تصحيحات لـ 39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة للمتسللين.

وخُصّصت التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، ويعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة.

وتلاحظ آبل أن جميع أجهزة “آيفون” التي تعمل بسلاسة على iOS 14 قادرة على استخدام iOS 15، والذي يتضمن iPhone 6s وأي هواتف ذكية تم إنتاجها بعد ذلك.

ولم تكشف الشركة عن استغلال أي من المشكلات بنشاط كما فعلت في مايو 2021 عندما تم اكتشاف تعرض WebKit للخطر.

ويأتي إطلاق iOS 15.6 قبل بضعة أشهر فقط من إطلاق نظام iOS 16 من آبل – والذي يحدث عادة في الخريف، كما تم الإعلان عن نظام التشغيل القادم في 6 يونيو في مؤتمر آبل السنوي للمطورين العالميين (WWDC).

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Source almnatiq

