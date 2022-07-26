ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد التوقف عن تناول السكر؟

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كشفت وسائل إعلام طبية، عن طبيعة ما يحدث في جسم الإنسان خلال شهر من توقف تناول السكريات، وذلك بعد انتشار حملات التوعية والتحذير بشأن مخاطر تناول السكر بأشكاله.

وقال موقع «بيردي» المتخصص في شؤون الصحة، إن أعداد المصابين بداء السكري تضاعفت 3 مرات على الأقل منذ عام 2000، وهو ما أسفر عن زيادة كلفة علاج المرض عالميًا إلى أكثر من 850 مليار دولار سنويًا. مشيرًا إلى أن غالبية المصابين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، المرتبط بالسمنة وقلة ممارسة الأنشطة البدنية، ويزيد انتشار المرض بسرعة في الدول الأكثر فقرًا حيث يتناول الناس وجبات سريعة ويتبنون أنماطًا معيشية متمدنة.

وأشار الموقع إلى ما سيواجهه الشخص إذا ما توقف عن تناول السكر لشهر كامل، حسب التسلسل الزمني منذ الدقائق الأولى لتنفيذ قراره؛ حيث يؤكد الموقع أن تناول السكر كالإدمان، يقودك للاستمرار في طلب المزيد منه من دون توقف، لذلك بعد وجبتك الأولى الخالية من السكر، ستشعر بإشباع عالٍ ولن تشتهي التحلية التي تأتي بعد الوجبة، وذلك بعد 20 دقيقة من التوقف عن تناول السكر.

أما بعد ساعة، ستستمر بالشعور بالشبع بعد ساعة من الوجبة الأولى، وغالبا سوف تشعر بالحيوية والنشاط، ومن المستبعد أن تشعر بالرغبة للحصول على حلوى.

وبعد يوم من التوقف، تقول الخبيرة الغذائية لورين أوكونور، إنه بعد قضاء يوم كامل من دون تناول السكر، سيبدأ الشخص بالرغبة بتناول الطعام الغني بعناصر مفيدة، مثل الألياف والدهون التي كان يستبدلها السكر في الجسم.

وتشير أوكونور إلى أنَّ اليوم الثالث هو أول الأيام الصعبة، فترك السكر قد يبدأ بالتأثير على مزاج الشخص وقد يؤدي للاكتئاب في بعض الأحيان، مؤكدة أن بعد أسبوع من التوقف عن الطعام المسكر، ستبدأ بالشعور بمزاج جيد وستتحسن صحتك كثيرًا، وستكون قادرًا عن بذل جهد أكبر من ذي قبل.

وتختفي رغبتك بتناول الحلويات والسكريات تماما بعد شهر من الامتناع عن السكر، وقد تواجه رغبة غير متوقعة بتناول الخضراوات والمأكولات الغنية بالبروتين.

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Source almnatiq

