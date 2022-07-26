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تمكنت المديرية العامة للمرور بالمنطقة الشرقية من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة الدمام معرّضاً سلامة الآخرين للخطر. وأوضح “المرور”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تمّت إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر عرض حياته والآخرين للخطر.. “مرور الشرقية” يضبط شخص مارس التفحيط بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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