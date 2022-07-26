هل المخالفات المرورية تمنع سفر المواطن إلى الخارج؟.. “الجوازات” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المخالفات المرورية لا تمنع المواطن من السفر خارج المملكة طالما لا يوجد عليه منع من السفر.

جاء ذلك ردًا من “الجوازات” على استفسار ورد إليها عبر حسابها في “تويتر” بشأن تسبب المخالفات المرورية للمواطن في المنع من السفر.

كانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت أهمية سلامة بطاقة الهوية الوطنية في حال الرغبة في السفر لمجلس التعاون.

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وقالت الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”: “عند رغبتك في السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ببطاقة الهوية الوطنية تأكد من سلامة البطاقة من التلف”.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت في وقت سابق، أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

وأوضحت الجوازات أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.

كذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن تسجيل جواز السفر في بلد الوصول يتم من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

وأضافت أنه يمكن للمواطن أيضًا بعد تجديد جوازه، السفر بالجوازين القديم والجديد، عند اللزوم، خاصة في حال وجود تأشيرة سارية على الجواز القديم.