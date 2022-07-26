وظائف شاغرة في طيران” ناس”.. تعرّف على شروط وآخر موعد  للتقديم

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة “طيران ناس”، عن فتح باب القبول على وظيفة “مساعد طيار” للمواطنين ذوي الخبرة على طائرات A320. وأوضحت أن الشروط المطلوبة في المتقدمين هي: – أن يكون سعودي الجنسية – وأن يبلغ عدد ساعات طيران لديه 1200 ساعة على الطائرات متعددة المحركات – وألا يزيد عمر المتقدم على 50 عاما، ومعه شهادة طبية من الدرجة الأولى. وأشارت إلى أن التقديم على الوظيفة سيكون عبر البوابة الإلكترونية، حتى موعد غايته 31 أغسطس 2022. أخبار قد تهمك

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