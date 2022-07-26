قبّلوا رأسه ويديه.. سعوديون يحتفون بعامل مصري في حفل وداع بعد 40 عامًا من العمل بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - تداول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المغردين‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لحفل‭ ‬وداع‭ ‬أقامه‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬سعودي‭ ‬احتفاء‭ ‬بعامل‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬سعودية‭.‬

وذكرت‭ ‬صحف‭ ‬سعودية‭ ‬أن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬السعود‭ ‬احتفى‭ ‬بالعامل‭ ‬المصري‭ ‬شوقي‭ ‬سمان‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬65‭ ‬عاما،‭ ‬بعدما‭ ‬عمل‭ ‬معه‭ ‬لمدة‭ ‬40‭ ‬عاما‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الخليج 365‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬أقام‭ ‬الحفل‭ ‬بمنزله‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬بحضور‭ ‬أصدقائه،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬المصري‭ ‬قرر‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬رغبة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬أبنائه‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر،‭ ‬قيام‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬بتقبيل‭ ‬رأس‭ ‬العامل‭ ‬المصري،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬شخصان‭ ‬آخران‭ ‬بتقبيل‭ ‬يديه،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬الخليج 365‮»‬‭ ‬إنهما‭ ‬نجلا‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال،‭ ‬وسط‭ ‬بكاء‭ ‬العامل‭ ‬المصري،‭ ‬فيما‭ ‬وصف‭ ‬مغردون‭ ‬المشهد‭ ‬بـ»لفتة‭ ‬وفاء‮»‬‭.‬