اليابان: تنفيذ حكم مشدد ضد مرتكب عملية قتل جماعي

محمد بن مسعود - الدمام - جريمة نكراء ارتكبها ياباني في العاصمة طوكيو، عام 2008، إذ نفذ عملية قتل جماعي، وأدين بقتل 7 في منطقة أكيهابارا لبيع الإلكترونيات.
وحكمت السلطات اليابانية على توموهيرو كاتو، بالإعدام، عام 2011، وأيدت المحكمة العليا الحكم عام 2015، واليوم، قالت وسائل إعلام محلية إن طوكيو نفذت حكم الإعدام بحق كاتو.
ورفضت وزارة العدل اليابانية التأكيد لإذاعة “أن أتش كاي” الرسمية ووسائل إعلام أخرى إعدام كاتو، الذي قاد شاحنة تزن طنين نحو حشد من الناس في المنطقة الشعبية التي تضم سوقًا لألعاب الفيديو ومجلات الرسوم، في 8 يونيو 2008.
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وتابع كاتو اعتداءه بالخروج من الشاحنة وطعن عدة أشخاص بشكل عشوائي، قبل أن يتوجه إلى الشرطة ويعترف قائلاً “جئت إلى أكيهابارا لقتل الناس”، كما نقلت “سكاي نيوز عربية” عن وكالة الأنباء الفرنسية.
ووثق كاتو رحلته إلى أكيهابارا، من هاتفه المحمول، عبر لوحات الإعلانات المتصلة بالإنترنت، حيث قال، بينما كان وراء مقود الشاحنة، إنه يعاني من الوحدة وعدم الاستقرار الوظيفي.
ويعد الهجوم أسوأ عملية قتل جماعي تشهدها اليابان في السنوات الأخيرة.
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