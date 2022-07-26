محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية، على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات المنطقة، ويشمل محافظة جدة، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصراً. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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