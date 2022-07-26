محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 26 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8364

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

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درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1991

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5156

فرنك سويسري 3.9028

في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسة، أمس الاثنين، بينما يعكف المستثمرون على تقييم آثار الزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي على اقتصاد ربما يكون على حافة ركود.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.

ومن شأن زيادة بهذا الحجم أن تنهي فعليًا حقبة الدعم للاقتصاد التي ارتبطت بالجائحة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.244% إلى 106.420 مع صعود اليورو 0.14% إلى 1.0224 دولار.

وسجل الدولار، الأسبوع الماضي، أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية في شهرين، إذ ساعد صعود الأسهم في تقويض جاذبية الدولار كملاذ آمن في حين رفعت زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي اليورو الى أعلى مستوى في أسبوعين.