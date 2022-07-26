وزارة الحج تكشف عن‏ أقلّ عمر لحجز تصريح العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الحج والعمرة، إنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة؛ كاشفة عن أقل عمر لحجز تصريح العمرة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها عبر “تويتر”، أن أقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات؛ بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
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