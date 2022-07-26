هل يمكن توثيق العقد إلكترونيا من طرف واحد حال امتناع الطرف الآخر؟.. إيجار يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أجابت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على سؤال مفاده :”هل يمكن توثيق العقد إلكترونيا من طرف واحد حال امتناع الطرف الآخر؟”.
وأوضحت الشبكة، أنه بإمكان المؤجر أو المستأجر توثيق العقد إلكترونيًا من طرف واحد، مشيرة إلى أنه في حال امتناع الطرف الآخر عن التوثيق، يمكن توثيق العقد إلكترونيًا من طرف واحد.
وتابعت أنه بذلك يتم قبول تسجيل الحالة التعاقدية، لافتة إلى أنه لا بد أن يكون العقد الورقي بعد التاريخ الإلزامي للعقد السكني 12/2/2018، والعقد التجاري 23/2/2020.
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