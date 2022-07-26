شاهد: شرطي أمريكي يطلق النار على امرأة من أصول أفريقية بعد مطاردة مثيرة داخل مطار في دالاس

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر مقطع فيديو، الشرطة الأمريكية تطلق النار وتصيب امرأة من أصول أفريقية بتهمة فتح النار داخل مطار في دالاس.
وشوهد المسافرون في مطار دالاس لاف فيلد وهم يتهربون من الرعب لأن ما يبدو أنه طلقة واحدة تلاها صرخات مؤلمة من امرأة، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.
وأوضح الفيديو، شرطي أمريكي يحمل بندقيته ويطارد المشتبه بها، فيما قال رئيس شرطة دالاس إيدي جارسيا خلال مؤتمر صحفي إن اللحظة المخيفة أنهت حادثة زعمت أن بورتيا أودوفوا البالغة من العمر 37 عامًا أطلقت سلاحها عدة مرات نحو السقف في حوالي الساعة 11 صباحًا بعد خروجها من دورة مياه للنساء.
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كما قالت السلطات الأمريكية، إن ضابطا رد بسرعة وأطلق النار من سلاحه، فأصاب أودوفوا في الأطراف السفلية، تم نقلها إلى أحد المستشفيات.
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