“الجوازات” توجه نصائح مهمة لراغبي السفر لدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت المديرية العامة للجوازات، نصائح مهمة للراغبين في السفر إلى دول مجلس التعاون.

وأوضحت أنه من الضروري التأكد من سلامة بطاقة الهوية الوطنية عند السفر ، مع ضرورة التأكد من خلو البطاقة من التلف عند السفر إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الجوازات قد حثت المواطنين على إصدار بطاقة الهوية الوطنية للفئات العمرية من 12 عامًا فأعلى، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.