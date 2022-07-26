انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 207 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 207.73 ريال، 55.40 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 190.42ريال، 50.78 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 181.77 ريال، 48.47 دولار، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 155.80ريال، 41.55 دولار.