تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد، وأتربة مثارة تؤدي لتدن في الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وضمد، والدرب، وبيش، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.