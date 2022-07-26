محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد، وأتربة مثارة تؤدي لتدن في الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وضمد، والدرب، وبيش، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.