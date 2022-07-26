حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض





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